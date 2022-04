Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A noiva Jaqueline Mirada Bonfim, moradora do interior de São Paulo, viralizou nas redes sociais após fazer uma proposta pra lá de inusitada antes de oficializar a união com Lucas Bonfim, de 28 anos. Com direito a contrato e tudo mais, ela colocou a condição de não precisar mais lavar a louça, termo que deu o que falar nas redes sociais.

Muitos internautas criticaram a postura, mas ela garante não se importar. “O pessoal tem a mente muito antiga, de que só a mulher tem que fazer as tarefas de casa. Muita gente fala coisas do tipo: ‘Logo logo ele vai chutar ela, porque ela não sabe fazer nada’. Mas aqui não tem disso. Eu e ele trabalhamos fora, então os dois fazem”, conta Jaqueline, que trabalha em uma empresa de vestuário.

A reação de Lucas ao assinar o contrato foi de completa surpresa e Jaqueline conta que foi tudo articulado sem ele saber.

Para assistir ao vídeo do BHAZ, clique aqui.