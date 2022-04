Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um acidente registrado na manhã deste sábado (2) na altura do Km 412 da BR-277, em Candói, no Centro-Sul do Paraná, deixou um jovem morto e outros dois feridos. As três vítimas estavam em um carro modelo Gol Special, que saiu da pista, bateu contra um barranco e capotou.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os ocupantes do carro estavam sem cinto de segurança e, devido a força do impacto da colisão, foram ejetados do veículo. Ainda, a suspeita é de que eles transitavam com excesso de velocidade na via.

A princípio, o motorista, um rapaz de 19 anos, perdeu o controle da direção em uma curva perto da ponte do Rio Cavernoso, atravessou a pista, bateu em um barranco e acabou capotando. O condutor foi socorrido por uma equipe de Cantagalo, mobilizada para auxiliar no atendimento, e levado em estado grave ao hospital São Vicente, em Guarapuava.

Os passageiros do automóvel eram um jovem de 20 anos, que estava no banco de trás, foi socorrido com ferimentos graves e levado para o Hospital Santo Antônio, em Cantagalo, e outro jovem de 19 anos, que estava sentado no banco da frente do carro e não resistiu. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Guarapuava.

Equipes da Polícia Militar de Cantagalo e do Corpo de Bombeiros de Laranjeiras do Sul estiveram no local auxiliando no atendimento da ocorrência, juntamente com a PRF.