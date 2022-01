Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O decreto n° 8447/2022, publicado na semana passada, regulamenta o repasse de R$ 3,3 milhões em subvenções do município destinados a 13 instituições no decorrer de 2022.

São beneficiados a Santa Casa de Misericórdia, Apae, Ajadavi, CAT, Cadd, Coffad, Provopar, Desafio Jovem Missão Resgate, Abrinja, Associação Núbia Rafaela, Ong Bicharedo e Associação Peroba Rosa.

Destes, o maior valor é repassado para a Santa Casa, que terá o aporte total de R$ 2,2 milhões, seguida pela Apae, com R$ 380 mil, e Ajadavi, com R$ 166 mil.

O decreto na íntegra, com demais valores e detalhes, está publicado no Diário Oficial da prefeitura de Jacarezinho.