Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Três professoras de Jacarezinho, Assaí e Cornélio Procópio venceram o Prêmio Sebrae de Educação Empreendedora no Paraná e estão classificadas para a etapa nacional. A premiação reconhece e valoriza projetos que promovem a educação empreendedora. Os prêmios serão entregues nesta sexta-feira, 6, em Curitiba. Ao todo, 15 projetos receberão as premiações de cinco categorias.

As premiadas: professora Fabíola Dorneles Inácio, do Instituto Federal de Jacarezinho – em primeiro lugar; professora Rafaela Sanches, do Centro Estadual de Educação Profissional Maria Lydia Cescatto Bomtempo, de Assaí – segundo lugar; e no terceiro lugar, a professora Maria Aldinete Reinaldi, do Colégio Estadual Castro Alves, de Cornélio Procópio.

“A educação empreendedora deve avançar para que os estudantes paranaenses sejam incentivados a empreender, com qualidade e compromisso social”, disse o deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD), que parabenizou as professoras vencedoras.

Prêmio – As vencedoras vão receber troféu e uma bolsa integral para o MBA em Educação Empreendedora 5.0 da Escola Superior de Empreendedorismo. Romanelli lembra que, mais uma vez, as mulheres mostram a força do empreendedorismo paranaense. “O resultado do prêmio mostra que o lugar da mulher é onde ela quiser, em qualquer área de atuação. As mulheres estão conquistando o espaço delas, o que reflete o resultado da luta pela igualdade de gênero em todos os setores”.

No Paraná, 76 projetos foram inscritos ao prêmio do Sebrae e no Brasil,1.254 projetos. Em 2021, a linha de Educação Empreendedora atendeu 214.220 alunos paranaenses, além de 7.236 professores, em 1.159 escolas, de 155 municípios.

Segundo a consultora Sonia Shimoyama, do Sebrae Paraná, o prêmio reconhece o trabalho de professores que tenham desenvolvido práticas, cursos e projetos na área. “É uma oportunidade de dar voz às boas práticas que ocorrem na educação no estado”, diz.

Foram premiados três projetos (bronze, prata e ouro) em cada uma das quatro categorias: ensino fundamental I, ensino fundamental II, médio, técnico e superior. A premiação é realizada pela quarta vez no Paraná e inspirou a realização da etapa nacional, que está na segunda edição.

Fabíola Dorneles Inácio, vencedora da etapa estadual na categoria Ensino Técnico, realizou o projeto “Antropoentomofagia como alternativa proteica na alimentação humana”. A professora estudou o consumo de insetos ou de seus produtos e a ideia surgiu pela busca por uma alimentação saudável e alternativa.

O projeto foi realizado entre 2018 e 2019 e contou com 20 alunos que produziram receitas como hambúrguer, brownies, barra de cereal, sorvete e cerveja artesanal. Todos os produtos passaram por uma análise microbiológica para verificar sua segurança.

Confira os projetos vencedores da etapa estadual

Fundamental I:

1º lugar: Regiane Freitas Pereira de Meira, da Escola Municipal do Campo Nicolau Morais de Castro – Campo Largo;

2º lugar: Vivian Soares Novais, da Escola Dei Bambini – Cascavel;

3º lugar: Melania Germano, da Escola Municipal Santa Regina – Pitanga.

Fundamental II:

1º lugar: Dimas Correia, do Colégio Estadual Adélia Bianco Seguro – Mato Rico;

2º lugar: Carlise Debastiani, do Colégio Terra do Saber – Palotina;

3º lugar: Claudia Tatiane Araujo Cruz-Silva, da Escola Dei Bambini – Cascavel.

Ensino Médio:

1º lugar: Heide Umlauf, do Sesc – Curitiba;

2º lugar: Raphael Fernandes Correa, da Escola SEB Dom Bosco – Curitiba;

3º lugar: Guilherme Josetti, do Colégio Militar de Curitiba – Curitiba.

Ensino Técnico:

1º lugar: Fabíola Dorneles Inácio, do Instituto Federal do Paraná – Jacarezinho;

2º lugar: Rafaela Sanches, do Centro Estadual de Educação Profissional Maria Lydia Cescatto Bomtempo – Assaí;

3º lugar: Maria Aldinete Reinaldi, do Colégio Estadual Castro Alves – Cornélio Procópio.

Ensino Superior:

1º lugar: Marcos Vinícius Pereira Correa, da Universidade Estadual do Paraná – Curitiba;

2º lugar: Cleonir Tumelero, da Universidade Positivo – Curitiba;

3º lugar: Sérgio Itamar Alves Junior, da UniCuritiba – Curitiba.