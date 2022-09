Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Rafael Lopes, o “Ragulo”, como é mais conhecido por sua atividade profissional em Curitiba, onde dirige a Cozinha do Ragulo, um dos mais importantes espaços gastronômicos da Capital, ponto de encontro de gente de todo Paraná, apresenta seu nome como candidato a deputado federal pelo Partido Progressistas (PP), numa dobradinha com o pai Luiz Carlos Martins, um dos expoentes da política paranaense há várias décadas,.

Rafael Ragulo aceitou o desafio não só pelas relações que possui na Capital e Região Metropolitana, mas, principalmente, por sua relação afetiva com Jacarezinho e Norte Pioneiro, sua cidade natal, onde está a numerosa família e onde possui raízes afetivas.

Quando fala do Norte Pioneiro, emociona-se e diz que a região precisa recuperar o prestígio que tinha na esfera política, com um numeroso grupo de deputados estaduais e federais e até um senador da República. Para ele, a região vem sendo penalizada pelos chamados políticos paraquedistas, que aparecem somente em época de eleição, compram algumas lideranças locais descomprometidas com a região e, depois de eleitos, nunca mais voltam às cidades.

Ele fala do Norte Pioneiro com paixão. Cita suas terras férteis de grande importância econômica para o Paraná, que geram muitos empregos e renda para o país. Famílias e mais famílias que antes mesmo do amanhecer estão nas lavouras plantando e colhendo o futuro do Paraná e levando alimento para a mesa de milhares e milhares de pessoas. “Esta região tem a agricultura e pecuárias mais diversificadas do Paraná”, observa.

“Não é a toa que em todos os debates políticos a Agricultura é um tema em destaque, porque é o setor que leva o nome do Brasil aos quatro cantos do mundo. Por isso, a preocupação neste pleito de 2022 para que possamos escolher representantes que sabem a realidade da nossa região e, principalmente, viveram na pele o trabalho árduo das famílias do campo é levar em conta o comprometimento dessas lideranças”, observa.

“A pergunta que não quer calar: temos alguém que realmente vá nos representar? Como decidir isso em um momento tão turbulento de desavenças políticas?”, questiona e acrescenta assinalando que a resposta é saber que a Câmara Federal é determinante para que as decisões e atitudes sejam realmente tomadas – em muitas vezes até mais relevante que o próprio Presidente que será eleito.

Segundo ele é que, no meio disso tudo, surgem os famosos “candidatos paraquedistas que farão de tudo para te convencer que eles são o rosto da esperança e saberão representar o Norte Pioneiro, mas será que isso é verdade? A sua decisão é muito importante para o futuro e saber quem nos representar é vital para que as coisas mudem. Albert Einstein já dizia: “Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes”.

Para Rafael Ragulo, o Norte Pioneiro precisa de representantes e saber identificá-los é o que trará prosperidade para a região. Ele se coloca entre esses nomes “que tem legitimidade e força.

Rafael Ragulo sabe que quem conduz o Brasil à prosperidade é o trabalhador, que infelizmente é o que mais sofre quando o Governo Federal não vai bem. “O deputado federal está ali para representar a esperança de dias melhores, representar o homem do campo e trabalhar! O trabalho edifica o homem e é isso que eu vou fazer na Câmara Federal: trabalhar!” – ressalta o candidato.

Defensor do agro, conhecedor da realidade do meio rural, principalmente das pequenas propriedades e da agricultura familiar. “Não sou o tipo de pessoa que se acomoda com injustiças. Não escolhi ser político, não nasci político, mas vi que era a melhor forma de ajudar as pessoas do nosso Norte Pioneiro” – diz Ragulo. Com várias iniciativas em prol dos mais necessitados, ele trabalha efetivamente no Instituto Luiz Carlos Martins – referência em inclusão social para famílias carentes, trabalhando pelo amparo aos mais necessitados.

Ragulo é graduado em Direito, fez pós graduação em Direito Desportivo e também é Empresário do setor gastronômico. Trabalhou na Câmara Municipal de Curitiba e por 7 anos numa das instituições mais importantes do Estado do Paraná, a chefia da Casa Civil do Governo do Estado. Oferece nestas eleições sua experiência no setor público, sua vontade e seu amor, sendo representante legítimo do Norte Pioneiro.

O recado que fica é: analise os candidatos, qual região ele representa, o que ele defende, quais suas propostas e o que ele fará por sua cidade. Nada melhor que buscar pelas redes sociais seus representantes. “Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará” – João 8:32. O Norte Pioneiro agradece!