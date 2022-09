Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem, de 29 anos, morreu após um acidente na BR-376, no trecho entre Mandaguari e Jandaia do Sul, no início dat arde desta quinta-feira (1°). O carro onde ele estava bateu contra outro veículo.

Os dois veículos, uma camionete F-4000 e um Volkswagen Voyage, seguiam sentido Mandaguari-Jandaia do Sul, quando o motorista da camionete fez uma conversão na rodovia, colidindo com a lateral do outro carro. O motorista do Voyage freou, mas não conseguiu evitar a batida, morrendo no local após ficar preso às ferragens.

O condutor da camionete apresentou ferimentos graves e foi socorrido pela Defesa Civil, pelo Corpo de Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), sendo transportado de helicóptero para um hospital da região.

O corpo da vítima fatal foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana. A Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Polícia Civil e o Instituto de Criminalística foram acionados para realizar os procedimentos legais e apurar as causas do acidente.