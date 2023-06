Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Universidade Estadual do Norte do Paraná informa que a Resolução 005/2023 – CEPE/UENP, que suspendeu o calendário acadêmico, foi liminarmente suspensa no dia 6 de junho de 2023, por decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública de Jacarezinho. Em decorrência do fato, o calendário segue em vigor para os estudantes dos cursos de graduação. No entanto, a universidade, no dia 12 de junho, protocolou processo de defesa, considerando a autonomia do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE. Após nova decisão a respeito do calendário acadêmico, a comunidade universitária será devidamente informada.