Um catálogo desenvolvido por especialistas nas áreas de produção de queijos e vinhos está contribuindo com a valorização dos produtos paranaenses. A Cartilha de Degustação dos Queijos do Sudoeste é uma iniciativa do programa Inova Queijo Sudoeste do Paraná, parceria entre a Secretaria da Agricultura e do Abastecimento (Seab) e o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná), Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) – Campus Francisco Beltrão, a Associação dos Produtores de Queijo Artesanal do Sudoeste do Paraná – Aprosud e o Sebrae/PR.

A cartilha traz uma avaliação sensorial de alguns queijos paranaenses feita pelo queijista Tiago Pascoal, jurado de concursos e vice-presidente da Associação dos Queijistas do Brasil. Ela apresenta as principais características de cada um, como produtor e município de origem; tipo do queijo e tipo de leite; classificação e tempo de maturação; descrição visual quanto ao tipo de casca e massa; descrição tátil quanto à consistência e textura no paladar; descrição olfativa e descrição gustativa/aromática quanto ao sabor do queijo em gráfico teia.

Para completar o conteúdo, há sugestões de harmonização dos queijos com os vinhos do Paraná. A proposta foi elaborada pelo sommelier Wagner Gabardo, executivo da Vinopar – Associação dos Vitivinicultores do Paraná, que identificou a combinação ideal entre os sabores paranaenses.

Ele conta que a diversidade de sabores dos queijos coloniais chamou a atenção, e destaca a qualidade dos produtos. “Procurei contemplar desde uvas emblemáticas para a vinicultura do Paraná, como o caso da casca dura, bordô, niágara, e também incluir os vinhos finos. O Paraná está muito diverso em estilos de vinhos, com espumantes, brancos, rosés, tintos mais leves e tintos encorpados”, explica.

No catálogo, há 17 queijos de Dois Vizinhos, São Jorge D’Oeste, Santo Antônio do Sudoeste, Chopinzinho, Manfrinópolis, Santa Izabel do Oeste, Pinhal de São Bento, Francisco Beltrão, Sulina e Itapejara D’Oeste e 17 tipos de vinhos de Apucarana, Bituruna, Campo Largo, São José dos Pinhais, Mariópolis, Palotina, Francisco Beltrão, Bandeirantes, Quatro Barras e Colombo.

Para o presidente da Aprosud, Claudemir Roos, essa divulgação traz benefícios para o setor queijeiro tanto como atividade econômica quanto no turismo, atraindo produtores pelo potencial e excelência da região Sudoeste. “Prova disso são os nossos resultados em concursos. No Prêmio Queijo Brasil, em Blumenau, a Aprosud teve 24 queijos inscritos e, desses, 19 ganharam medalhas. Isso acaba não somente incentivando os produtores a investir cada vez mais em qualidade, mas também é uma forma de nos apresentar ao público consumidor”, diz.

VISIBILIDADE – O catálogo foi apresentado em agosto, durante o lançamento do Inova Queijo 2024, em Itapejara D’Oeste, quando também aconteceu uma degustação. O evento técnico do programa está previsto para 21 de novembro, no Centro de Eventos do município, com apoio do Estado.

Inova Queijo integra o Programa Inova em Ação, que apoia as queijarias e queijeiros do Sudoeste em diversos setores da atividade, desde a produção da matéria-prima, até a fabricação, marketing e mercado. O programa inclui a realização de cursos de queijos artesanais, a organização da Aprosud, Programa de Indicação Geográfica do Queijo do Sudoeste do Paraná, o fortalecimento do turismo, a assistência técnica aos produtores de leite e aos queijeiros nas suas agroindústrias.

“O tema escolhido para o Inova Queijo neste ano é ‘Experiências’. Traremos experiências do conhecimento da produção do queijo do Sudoeste do Paraná, sua história e seu sabor. O evento irá trazer também os produtores de leite”, explica Rosane Dalpiva Bragato, gerente regional de Extensão do IDR-Paraná em Pato Branco. “Esse catálogo tem o objetivo de dar visibilidade aos queijos e vinhos, mostrar para a sociedade o que temos de qualidade, sabor e diversidade, que podemos competir de igual para igual com outras regiões e inclusive com outros países”, completa.

APOIO DO ESTADO – Ela explica que o Sistema Estadual de Agricultura oferece apoio na organização dos produtores de queijos, na assistência técnica aos produtores de leite e de queijos, nos processos legais de sanidade e de regularização das queijarias, na qualificação da produção, na articulação, organização e execução dos eventos.

Também há incentivo do governo estadual a produtores de uva no Paraná, por meio do programa de Revitalização da Viticultura Paranaense – Revitis, criado em 2019 com o objetivo de estimular a produção de uvas e seus derivados. Ele tem base em quatro eixos: incentivo para a produção, reorganização da comercialização, desenvolvimento do turismo e apoio à agroindústria.

TURISMO RURAL – A coordenadora estadual de Turismo Rural do IDR-Paraná, Terezinha Busanello Freire, que já realizou oficinas de harmonização de queijos e vinhos em eventos agropecuários, avalia que o Sudoeste é um exemplo de organização dos produtores de queijos.

Para ela, o catálogo representa a valorização do trabalho árduo dos produtores de leite e dos vitivinicultores, além de aguçar o interesse dos turistas em visitar os roteiros vinculados aos produtos apresentados. “Queremos fazer o Paraná ser conhecido pela produção de queijos e vinhos, atraindo cada vez mais turistas para o nosso Estado, e assim gerar novos negócios, emprego e renda no campo”, diz.

Alguns dos queijos selecionados no catálogo integram a Rota do Queijo do Paranaense, projeto do Estado que dá visibilidade ao produto e oferece experiências turísticas que incluem visitas guiadas pelas propriedades, aprendizado sobre a produção agropecuária, degustação, refeições e hospedagem, além de proporcionar momentos de lazer em meio à natureza.