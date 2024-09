Com apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria do Turismo, estão abertas as inscrições para o 8° Simpósio de Turismo Religioso, que acontece no dia 21 de setembro. O encontro, que vai debater questões relacionadas ao segmento turístico dentro do Estado, acontece no Santuário do Senhor Bom Jesus da Cana Verde, em Siqueira Campos, município do Norte Pioneiro.

Organizado pela Rota do Rosário, o evento busca fortalecer a relação entre os santuários, empresários, proprietários ou administradores de atrativos turísticos, instâncias de governança, gestores públicos e outros profissionais da área. Também vai debater sobre os atrativos paranaenses ligados à fé e à religiosidade, com exemplos práticos e apresentação de outros potenciais dentro do segmento.

“O segmento religioso envolve muitas pessoas e aquece a economia de diversas regiões do Estado, pois temos uma abundância de santuários, museus, eventos e atividades relacionadas à fé”, disse Márcio Nunes, secretário do Turismo do Paraná.

“Nós, enquanto Estado, estamos com os olhos voltados para esse segmento, que, além da importância religiosa, também movimenta a cadeia produtiva do turismo, com geração de empregos, renda e fomentando o setor como um todo”, completou Nunes.

O simpósio também conta com apoio do Grupo de Trabalho do Turismo Religioso do Paraná, Sebrae, Fecomércio e das Instâncias de Governança Regionais (IGRs), Associação Turística do Norte Pioneiro e Adetur Campos Gerais. As inscrições ficam abertas até o dia 19. Para mais informações clique AQUI .

Para o coordenador do Grupo de Trabalho do Turismo Religioso do Paraná, Eliseu Rocha, o encontro ajuda a consolidar o Estado como referência no segmento. “Esse evento é importante, pois vai unir os diferentes agentes, públicos e privados que trabalham com o turismo religioso em seus municípios. O 8º Simpósio é muito significativo ao Estado, pois acarreta na troca de experiências sobre esse segmento que tem gerado muito emprego, renda e oportunidades aos paranaenses.”, disse.

PALCO DO EVENTO– O Santuário do Senhor Bom Jesus da Cana Verde é um dos mais tradicionais da Diocese de Jacarezinho, fazendo parte da lista de atrativos oficiais da Rota do Rosário. O local é muito buscado durante a popular “Festa de Agosto”, uma homenagem à figura que dá nome ao santuário. Graças ao grande fluxo de turistas que chegam ao município por conta da festa, há toda uma estrutura no templo e seu entorno que, em dias de grande movimento, chega a receber mais de 150 mil pessoas.

ROTA DO ROSÁRIO– Lançada em 2008 pelo bispo emérito D. Fernando José Penteado, párocos, reitores e leigos das comunidades, a Rota do Rosário é um projeto que tem por finalidade a criação de um roteiro de santuários e atrativos turísticos ligados à religiosidade, divulgando os patrimônios culturais e históricos como museus, festas, celebrações, shows, eventos religiosos, entre outros.

Ao todo, a rota percorre 12 municípios, passando pelas regiões do Norte Pioneiro e dos Campos Gerais, com 15 santuários classificados como paradas oficiais do trajeto. Os templos estão localizados nos municípios de Jacarezinho, Ribeirão Claro, Santo Antônio da Platina, Andirá, Bandeirantes, Ribeirão do Pinhal, Ibaiti, Tomazina, Siqueira Campos, Joaquim Távora, Arapoti, Jaguariaíva e Piraí do Sul.