Já está em Siqueira Campos o novo ônibus do transporte escolar, destinado ao município pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, com investimentos de aproximadamente R$ 400 mil do Novo PAC – Programa de Aceleração do Crescimento do governo federal. A reivindicação do município foi defendida e priorizada em Brasília pelo deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR), dada a necessidade de renovar a frota local e garantir melhoria no acesso à educação.

“A retomada de investimentos no programa Caminho da Escola pelo governo do Presidente Lula , através das seleções do Novo PAC, é um reforço importante para garantir a melhoria da educação nos municípios brasileiros”, destaca Zeca Dirceu. Em todo o país, cerca de 1.500 novos ônibus já foram destinados aos municípios, dentro do Novo PAC, juntamente com investimentos para a implantação de 685 escolas de tempo integral e 1.178 creches e escolas de educação infantil, que somam 13.696 empreendimentos selecionados em mais de 3.500 municípios.

“No Paraná, são 490 empreendimentos da área da educação selecionados apenas na primeira etapa do Novo PAC, que beneficiam a população de 160 municípios com 46 ônibus escolares, 51 creches e escolas de educação infantil e 15 escolas de tempo integral”, acrescenta o deputado Zeca. “Um desses veículos é o que foi entregue para a população de Siqueira Campos, fora as transferências diretas de recursos do governo federal para fomentar o desenvolvimento da educação no município, como por exemplo os recursos para compra da merenda escolar da agricultura familiar, dentro do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), e o PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola”, informa o deputado.

O profissional da educação e apoiador do mandato do deputado federal Zeca Dirceu no Norte Pioneiro, Joel da Alemoa , destaca o trabalho feito pelo parlamentar paranaense em favor da região e diz que sua presença constante na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados – em que Zeca é vice presidente – é mais uma forma de valorizar as conquistas do povo paranaense. “A região é atendida pelo deputado com a entrega de ônibus escolar, creches, escolas e também tem sido beneficiada com novas unidades de saúde e moradias populares. Zeca Dirceu é um deputado trabalhador, que nos dá orgulho de apoiar e de acompanhar de perto seu trabalho”, completou.