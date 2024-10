A Invest Paraná, agência de atração de investimentos do Governo do Estado, está com um novo site , mais moderno e intuitivo. A mudança teve como objetivo facilitar o acesso à informação e destacar os benefícios de se investir no Estado do Paraná. Os conteúdos são apresentados nas línguas portuguesa e inglesa, visando também investimentos internacionais.

O novo site da agência traz informações relevantes para quem procura um bom ambiente para investir, com segurança jurídica, economia forte e cuidado com o meio ambiente. São apresentados os setores prioritários para o Paraná, como agricultura e agroindústria; automotivo; tecnologia e inovação; madeira, celulose e papel; saúde e beleza; e turismo. Cada um deles possui uma página exclusiva com informações sobre o setor.

Além de novos investimentos, empresários que já atuam no Estado podem conhecer mais sobre os programas da Invest Paraná, como o Paraná Competitivo, Vocações Regionais Sustentáveis (VRS), Ponto Paraná, Invest Cidades, Inova Invest. São iniciativas que vão desde benefícios fiscais até abertura de mercado para o Exterior e capacitações promovidas pela agência para pequenos empreendedores.

“É um layout mais moderno, mais intuitivo, além de informações atualizadas sobre nossos programas e serviços. Também conta com informações importantes sobre os potenciais e oportunidades do Paraná”, afirma o diretor-presidente da Invest Paraná, Eduardo Bekin. “Está mais fácil de acessar, mais interativo e amigável, trazendo modernidade e acesso aos nossos conteúdos”.

Também são apresentados detalhes sobre as empresas que contam com participação do Governo do Estado, como Copel, Sanepar e Portos do Paraná, atuantes nas áreas de energia, saneamento e logística, além de informações sobre a malha rodoviária paranaense.

OPORTUNIDADE DE INVESTIMENTO – O portal também conta com uma vitrine econômica, em que são apresentadas oportunidades de investimento e as regiões em que estão localizadas, junto a uma lista de empresas que atuam no Paraná. Atualmente são 1.726.976 empresas ativas no Estado.

“Diferente das mídias sociais, onde a gente coloca aquilo que já aconteceu ou que vai acontecer num período de espaço muito curto, o site traz informações, interatividade, notícias, acesso a formulários e aos programas, ou seja, tudo o que a Invest Paraná realiza no dia a dia”, acrescenta Bekin.

Desde 2019, o Paraná já recebeu mais de R$ 285 bilhões em investimentos privados, sendo R$ 37,6 bilhões por meio do programa Paraná Competitivo, que conta com a avaliação técnica da Invest Paraná e análise da Secretaria de Estado da Fazenda, que decide pela concessão ou não dos incentivos, bem como o prazo e carência.

O tempo de abertura de empresas também é outro diferencial para quem deseja investir no Paraná. Em setembro, o tempo médio foi de 9 horas e 57 minutos, o segundo mais rápido do Brasil, com 6.115 solicitações de registros. Sergipe, primeiro colocado no ranking do tempo de abertura, com 5 horas e 56 minutos, recebeu 497 processos, número 12,3 vezes menor do que os pedidos no Paraná.