Em novembro, as cidades de Conselheiro Mairinck, Nova Fátima e Figueira, no Paraná, se preparam para receber as Escolas Móveis do Senai, que oferecem cursos gratuitos de qualificação profissional. A iniciativa faz parte dos projetos Qualifica Paraná e Carretas do Conhecimento, passando a capacitar a população em áreas técnicas como mecânica de motocicletas, informática e fabricação.

Esses cursos fazem parte de uma ação conjunta entre o Governo do Paraná, por meio da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda (SETR), e a Volkswagen do Brasil, que realizam as atividades em parceria com o Senai. A carga horária é de 96 horas, e as aulas ocorrem de segunda a sexta-feira, com duração de 24 dias. Os alunos selecionados recebem uma bolsa de até R$ 600 e um certificado de conclusão emitido pelo Senai.

Em Figueira, os cursos incluem Mecânica de Motos e Sistemas de Gerenciamento Eletrônico e Injeção Eletrônica de Motos, com início em 6 de novembro. Em Nova Fátima, os participantes terão aulas de Informática Básica e Excel Intermediário ao Avançado a partir de 7 de novembro. Já em Conselheiro Mairinck, com início em 19 de novembro, os cursos abordarão Técnicas de Montagem de Calças e Camiseta (Malha e Jeans) e Técnicas de Costura Industrial com Ênfase em Uniformes Profissionais.

As vagas são limitadas, com até 20 alunos por turma, e as inscrições podem ser realizadas no site oficial do Senai: www.senaipr.org.br/acoesmoveis