As obras na ponte de Guaratuba podem ser acompanhadas em tempo real por qualquer pessoa interessada no andamento da construção. De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), foram disponibilizadas duas câmeras, que transmitem ao vivo os trabalhos no canteiro de obras. As câmeras podem ser acessadas pelo site oficial da obra.

Conforme as informações do DER, as câmeras estão instaladas em lados contrários da obra, permitindo que se acompanhe todo o panorama dos trabalhos. Assim, uma câmera está instalada no lado de Guaratuba, e foca no canteiro industrial, considerado o “coração da obra”. É neste local que passa todo o material e equipamento necessário para a construção da ponte. É também o ponto de encaixe com o acesso de Guaratuba.

Já a segunda câmera, posicionada no lado de Matinhos, oferece uma visão privilegiada dos apoios 4 e 5, que englobam o vão central e o trecho estaiado da ponte. De acordo com o DER, isso garante que o público acompanhe em tempo real o progresso de cada etapa da construção.

Equipamentos de monitoramento estão em Guaratuba e em Matinhos (Foto: DER-PR)

Obra se aproxima dos 18% de conclusão

Ainda conforme o DER, até o final do mês de agosto a obra registrou um avanço de 17,7%. Até o momento, foram concretadas 16 estacas, 12 vigas longarinas pré-moldadas e 2 vigas travessas.

A Ponte de Guaratuba terá 1.244 metros de extensão, com quatro faixas de tráfego, duas faixas de segurança, barreiras rígidas em concreto, calçadas com ciclovia e guarda-corpo nas extremidades. A obra é administrada e fiscalizada pelo DER/PR, autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL).

Obras se concentram na fixação das estacas de sustentação (Foto: Rodrigo Félix Leal/SEIL-PR)

De acordo com o Governo do Paraná, a Secretaria de Estado da Fazenda já garantiu quase metade do valor estimado para a construção da Ponte de Guaratuba, liberando R$ 178 milhões para a obra. Isso representa cerca de 46% dos R$ 386,9 milhões orçados para finalizar a ligação entre as cidades de Matinhos e Guaratuba, no Litoral do Estado. Desse valor, o DER já empenhou mais de R$ 108 milhões para a obra apenas em 2024.

Os empenhos correspondem à reserva de dinheiro do orçamento destinada para o pagamento de bens e serviços contratados. Na prática, isso significa que parte dos custos totais da obra já está separada e deve ser liberada à medida que os trabalhos avancem.