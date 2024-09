Os Jogos Escolares Bom de Bola concluíram neste fim de semana a segunda regional, que teve a participação de 7,9 mil atletas e técnicos e definiu as últimas escolas classificadas para a penúltima etapa, a macrorregional, que acontece de 19 a 22 de setembro. Competição exclusiva de futebol de campo, destinada a estudantes do ensino fundamental e ensino médio nas categorias de 12 a 14 anos e de 15 a 17 anos, os Jogos somaram 16,9 mil inscritos na edição 2024.

Os Jogos Escolares Bom de Bola são realizados pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte, com apoio dos Núcleos Regionais de Educação e Escritórios Regionais do Esporte, com apoio das gestões municipais e da Federação Paranaense do Desporto Escolar.

A etapa macrorregional será realizada nos municípios de Balsa Nova, São Mateus do Sul, Dois Vizinhos, Boa Vista da Aparecida, Nossa Senhora das Graças, Porto Rico, Jardim Alegre e Ribeirão do Pinhal. A final será de 8 a 13 de outubro, na cidade de Pérola, no Noroeste, campeã em 2023.

Confira as campeãs da 2ª regional em cada município-sede:

Pinhais

Feminino (12-14) Colégio Estadual (CE) Andre Andreatta (Quatro Barras)

Feminino (15-17) CE José Pioli (Itaperucu)

Masculino (12-14) CE Zacarias C de Cristo (Rio Branco Do Sul)

Masculino (15-17) CE Guaraituba (Colombo)

Campo Mourão

Feminino (12-14) CE Santo Inácio de Loyola (Fênix)

Feminino (15-17) CE Rui Barbosa (Nova Cantu)

Masculino (12-14) CE Luzia Garcia Villar (Barbosa Ferraz)

Masculino (15-17) Escola Municipal (EM) Marechal Rondon (Campo Mourão)

Cidade Gaúcha

Feminino (12-14) CE Léo Kohler (Terra Boa)

Feminino (15-17) CE Rui Barbosa (Japurá)

Masculino (12-14) CE Drummond (Cianorte)

Masculino (15-17) CE Colégio Estadual Cianorte (Cianorte)

Boa Esperança Do Iguaçu

Feminino (12-14) CE Padre José de Anchieta (São Jorge D’oeste)

Masculino (12-14) CE Jorge de Lima (Salto do Lontra)

Masculino (15-17) CE Nova Esperança do Sudoeste (Nova Esperança do Sudoeste)

Moreira Sales

Masculino (12-14) CE Antonio Lacerda Braga (Goioerê)