O ato de amor de um pai com o filho cego ganhou notoriedade na web. O momento foi registrado pelo engenheiro de segurança Renan Dias, de 35 anos, que mora em Santos, no litoral de São Paulo. Dias é dono de um fusca anos 70 e sempre passeia com o veículo. Recentemente, em um desses passeios, ele ficou emocionado com a cena que viu: um pai conduzindo o filho cego e ´mostrando´ o fusca para o menino.

O engenheiro de segurança decidiu fazer um vídeo. Nas imagens é possível ver que o pai segura a mão do filho e a passa pelo carro para que ele possa sentir o design. O menino delicadamente segue com o pai e ainda segura um carrinho de brinquedo na outra mão.

O vídeo foi publicado no perfil do Instagram do engenheiro, a página ´Fusca013` e em pouco tempo alcançou um milhão de visualizações. Dias escreveu: “Confesso que meus olhos lacrimejaram vendo esta cena… Tocou no Fusca em todos os detalhes, mala, prancha, vidros, lanternas, faróis, maçanetas, etc etc… Só consegui filmar o final…. Quais são mesmo, os seus problemas? … Se não pode ver, sinta.”

Assista:

https://www.instagram.com/reel/CYP2JIdFomM/?utm_source=ig_embed&ig_rid=586035ed-d15c-4781-bf59-0b204989e61b&ig_mid=534E0C50-CFFA-44F4-B995-6EB167451B79