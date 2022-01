Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O vídeo de um policial militar transportando uma carriola tomou as redes sociais, nesta quinta-feira (20). O registro foi feito em Cambé, no norte do Paraná. Na tarde de quarta-feira (19), durante patrulhamento no bairro Tupi, os oficiais encontraram um idoso, de 80 anos, empurrando a carriola em uma ladeira e pararam para ajudá-lo. Quem filmou foi um dos policiais que estava na viatura.

“Encontramos esse senhor durante o patrulhamento, estava empurrando ladeira acima uma carriola cheia de frutas para venda, num esforço físico visível”, escreveu o Soldado Foglie, em seu Instagram. Quando o Soldado Chanan desceu e se aproximou do vendedor, o idoso perguntou se ele estava ali para comer frutas e ofereceu um cacho de bananas.

“O que mais me comoveu foi a aparência dele […]. Eu lembrei do meu avô. Meu avô trabalhou até o final da vida, trabalho pesado. Me comoveu bastante porque ele mal conseguia andar com aquela carriola. Quando eu vi, eu falei para o pessoal da equipe para a gente parar a viatura e voltar, porque eu não estava conseguindo imaginar como que aquele senhor conseguiria subir aquela ladeira”,

o Soldado Chanan contou, ao vivo, no Balanço Geral Londrina, para o apresentador Giuliano Marcos.

O policial carregou o carrinho de mão até o destino do vendedor, com sombra, acompanhado de outro oficial. “Não estou postando para mostrar a nossa boa ação, mas mostrar que enquanto tiver um senhor de 80 anos que trabalha no sol em uma condição extrema, não aceito que alguém fale que não teve opção se não o crime“, escreveu o Soldado Foglie.

O idoso foi levado na viatura, em segurança. Aos oficiais, contou que estava a caminho do centro da cidade para poder vender as frutas. A Polícia Militar do Paraná (PMPR) emitiu nota sobre a ação. Confira um trecho

O idoso foi levado na viatura, em segurança. Aos oficiais, contou que estava a caminho do centro da cidade para poder vender as frutas. A Polícia Militar do Paraná (PMPR) emitiu nota sobre a ação. Confira um trecho: