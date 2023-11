Acesso à Passarela das Cataratas volta a ser fechado nesta quinta-feira (16)

A passarela das Cataratas do Iguaçu, no Parque Nacional do Iguaçu, foi fechada novamente nesta quinta-feira (16). A vazão d’água está em 9 milhões de litros por segundo. Por medida de segurança, apenas a passarela que dá acesso ao mirante da Garganta do Diabo permanece interditada.

A vazão média d’água das Cataratas do Iguaçu é de 1 milhão e 500 mil litros por segundo. Há cerca de três semanas este fluxo aumentou e permanece muito volumoso. O pico foi dia 30 de outubro com o registro de 24 milhões de litros por segundo. Desde então o fluxo oscila e permanece acima da média.

Os mirantes da Trilha das Cataratas e todos os passeios estão liberados. Para visitar o parque é preciso adquirir o ingresso online pelo site oficial