O Paraná segue alerta para temporais nesta sexta-feira (17), com ventos de até 90 km/h, de acordo com a previsão do ClimaTempo.

Segundo o instituto, os ventos intensos podem causar novos transtornos, como queda de árvores e danos em construções

O estado está em alerta amarelo para risco de chuvas fortes, queda de raios, além de rajadas de vento.

O volume acumulado de chuva será expressivo em algumas regiões, como a sudoeste. Durante o dia o tempo intercala entre aberto e fechado.