As Agências do Trabalhador e postos avançados do Paraná começam a semana com a oferta de 17.786 vagas de emprego com carteira assinada. A maior parte é para alimentador de linha de produção, com 4.276 oportunidades. Na sequência, aparecem as de abatedor de porco, com 797 vagas, repositor de mercadorias, com 614, e operador de caixa, com 488.

A Grande Curitiba concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis: 4.537. São 422 vagas para alimentador de linha de produção, 311 para repositor de mercadorias, 282 para faxineiro e 268 para operador de telemarketing receptivo.

Na Capital, a Agência do Trabalhador Central oferta 89 vagas para profissionais com ensino superior e técnico em diversas áreas, com destaque para as funções de soldador, com 20 vagas para quem possui curso técnico na área, e 30 vagas para operador bilíngue com proficiência técnica C1 e C2 em inglês, entre outros.

A região de Cascavel tem 4.386 vagas disponíveis. São 1.198 oportunidades para alimentador de linha de produção, 453 para abatedor, 165 para magarefe e 164 para servente de obras.

Londrina (1.606) Foz do Iguaçu (1.536), Campo Mourão (1.511) e Maringá (1.384) também têm muitas ofertas. Em Londrina, as funções que lideram as ofertas de vagas são alimentador de linha de produção, com 459 vagas, trabalhador da cultura de cana de açúcar, com 100, motorista de caminhão, com 57, e lagareiro, com 55 oportunidades. Em Foz do Iguaçu, os destaques são para alimentador de linha de produção (502), abatedor (130), repositor de mercadorias (89) e operador de caixa (81).

Na região de Campo Mourão, há oferta de emprego para as funções de alimentador de linha de produção, com 520 oportunidades, abatedor, com 123, trabalhador da manutenção de edificações, com 93, e magarefe, com 65. Em Maringá, são ofertadas 277 vagas para operador de máquinas fixas em geral, 259 para montador de equipamentos elétricos, 210 para trabalhador no cultivo de árvores frutíferas e 207 para alimentador de linha de produção.

A região de Jacarezinho, no Norte Pioneiro, tem 88 vagas, principalmente para alimentador de linha de produção (25). Em Paranaguá, no Litoral, os destaques são para pedreiro (17) e pintor de obras (15).

ATENDIMENTO– Os interessados devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento seja feito com horário marcado. O agendamento deve ser feito AQUI .

Confira as vagas por regionais AQUI .