Pouco mais de meia tonelada de maconha foi apreendida numa ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-277, em Laranjeiras do Sul, na manhã deste domingo (14). A droga era transportava em um Fox com registro de furto que portava placas clonadas de um carro emplacado em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba.

Durante abordagem, o condutor não obedeceu à ordem de parada e fugiu em alta velocidade. Após ser perseguido por cerca de dois quilômetros perdeu o controle da direção e bateu no barranco.

O condutor, um adolescente de 16 anos, teve ferimentos médios e foi encaminhado ao hospital sob escolta policial. O carro com a droga, que pesou 561 Kg, foi entregue à Polícia Civil de Laranjeiras do Sul.