Nesta segunda-feira (24), a Secretaria de Estado da Saúde confirmou 11.384 novos casos e 17 mortes — referentes aos meses ou semanas anteriores e não representam a notificação das últimas 24 horas — em decorrência da Covid-19. Com os dados acumulados do monitoramento, o Paraná soma 1.818.210 casos e 40.780 mortos pela doença, desde o início da pandemia.

De acordo com o boletim, os casos confirmados divulgados nesta data são referentes a janeiro (11.324) de 2022, dezembro (5), novembro (4), outubro (1), setembro (1), agosto (1), julho (6), junho (2), maio (2), março (6), fevereiro (1) e janeiro (7) de 2021 e dezembro (8), novembro (1), outubro (4), setembro (5), agosto (1) e julho (5) de 2020.

Em relação aos óbitos são de janeiro (16) de 2022 e agosto (1) de 2021.

Internados

Até esta segunda, 103 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados em leitos SUS (31 em UTI e 72 em leitos clínicos/enfermaria) e nenhum em leitos da rede particular (UTI ou leitos clínicos/enfermaria). Há outros 1.070 pacientes internados, 380 em leitos UTI e 690 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos da rede pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

Óbitos

A Sesa informou a morte de mais 17 pacientes, sendo 11 mulheres e seis homens, com idades que variam entre 24 e 97 anos. Ainda conforme o boletim, os óbitos ocorreram entre 9 de agosto de 2021 a 24 de janeiro de 2022 e os pacientes residiam em: Curitiba (6), Quedas do Iguaçu (2) e Cascavel (2), Umuarama, Matinhos, Maringá, Mariluz, Formosa do Oeste, Faxinal e Corbélia.

Fora do Paraná

De acordo com o boletim, a Secretaria registra 8.674 casos de residentes de fora do Estado, 225 pessoas foram a óbito.

Monitoramento

A Sesa informou que está monitorando a situação epidemiológica do Paraná e o crescimento no número de casos diários divulgados pela pasta. A Secretaria reforça que as medidas de prevenção como uso de máscaras, lavagem das mãos e uso do álcool em gel permanecem sendo necessárias, juntamente com a continuidade da vacinação contra a Covid-19.