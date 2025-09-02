A Copel está iniciando um projeto-piloto que pode resultar em uma nova modalidade tarifária para usuários de veículos elétricos que fazem a recarga em casa. Nomeada de Tarifa Mobiflex Copel, a iniciativa é autorizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). O objetivo é incentivar, por meio de desconto, o carregamento domiciliar dos carros entre meia-noite e 6h da manhã. A economia na conta de luz pode chegar a 12%.

Segundo o engenheiro da Copel responsável pelo projeto, Rodrigo Braun dos Santos, a iniciativa representa um passo importante para a inovação no setor elétrico. “O estudo permite que os consumidores tenham uma tarifa diferenciada capaz de recompensar o uso da energia em horários de menor demanda. Além da economia direta, queremos contribuir para a sustentabilidade e a otimização da rede elétrica, promovendo um uso mais consciente e eficiente da energia”, afirma.

Com previsão de duração de um ano, o projeto-piloto está com inscrições abertas. Os interessados em colaborar devem preencher um formulário de inscrição disponível AQUI. O formulário também foi distribuído via WhatsApp para clientes proprietários de veículos elétricos que deram autorização à Copel para receber mensagens da empresa, seguindo as regras da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

As vagas são limitadas e a seleção será feita com base no perfil da unidade consumidora e critérios técnicos do projeto-piloto. Quem for selecionado receberá uma resposta da Companhia.

Realizado em parceria com as empresas Daimon e Essenz, o projeto-piloto é direcionado aos consumidores atendidos em baixa tensão. A baixa tensão é a energia entregue diretamente nos padrões comuns em casas, pequenos comércios e propriedades rurais, em 127 V ou 220 V. Para participar, os clientes precisam ter veículo elétrico plug-in, fazer o carregamento na residência e possuir carregador portátil ou Wallbox.

Quem já utiliza outras tarifas subsidiadas, como a Tarifa Social de Energia Elétrica, não pode participar. Os outros critérios que excluem a participação são mudar o ponto de conexão durante o período de um ano de realização dos testes, haver procedimento irregular na unidade consumidora, não responder as pesquisas que serão disponibilizadas no decorrer do projeto-piloto, ficar inadimplente com a Copel e, também, mudar o nome do responsável pela unidade consumidora onde é feito o carregamento durante o período de um ano de realização do estudo.

Durante o projeto-piloto, o consumidor continuará recebendo a fatura de energia normalmente, com comparativos das tarifas. Caso deseje, poderá sair do estudo a qualquer momento, retornando à tarifa convencional em até 30 dias.

AMPARO LEGAL – O projeto está amparado pela Resolução Normativa ANEEL nº 966/2021 e pela Resolução Autorizativa nº 15.400/2024. O primeiro documento, abrangente, regulamenta o desenvolvimento e aplicação de projetos-piloto que envolvem faturamento diferenciado por parte das empresas de distribuição de energia elétrica. O segundo documento é voltado direta e especificamente à Copel, autorizando a companhia a realizar o estudo.

SANDBOXES TARIFÁRIOS – A Tarifa Mobiflex Copel está inserida no contexto dos sandboxes tarifários promovidos pela Aneel. A palavra “sandbox” pode ser traduzida como “caixa de areia”. Ela faz menção a um ambiente seguro e controlado para experimentação e estudo. Trata-se de uma referência à liberdade com que as crianças testam suas ideias em parques.

Da mesma forma, os sandboxes tarifários oferecem às concessionárias um espaço para testar, de forma segura e temporária, inovações que fogem da regulação tradicional. Por um período determinado, as regras são flexibilizadas para que novas modalidades tarifárias surjam e a inovação aconteça.

Serviço:

Inscrições: via formulário no site da Copel ou WhatsApp

Duração: 12 meses

Mais informações AQUI