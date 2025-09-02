A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) abriu nesta semana as inscrições para o Vestibular 2025, com entrada dos alunos prevista para o ano letivo de 2026. Nesta edição, são 1.215 vagas, distribuídas em 43 cursos da graduação. As provas estão marcadas para 14 de dezembro e a inscrição segue aberta, de forma online, até 30 de setembro.

As provas deste ano acontecem nas cidades de Ponta Grossa, Curitiba, Cascavel e Maringá, com dois momentos: pela manhã, são aplicadas as provas vocacionadas, com duração de 3 horas; e pela tarde, acontecem as provas de conhecimentos gerais e redação. A abertura dos portões de acesso será às 8h, com fechamento às 8h30 e início das provas às 8h45. No turno da tarde, os portões abrem às 14h e fecham às 14h30, com início das provas às 14h45. Os gabaritos serão divulgados em 14 de dezembro.

A taxa de inscrição é no valor de R$ 204,00, que pode ser paga até dia 07 de outubro. Os cursos de Licenciatura estão isentos do pagamento. Os candidatos podem encontrar mais informações importantes nos manuais disponíveis no site da Coordenadoria de Processos de Seleção (CPS), onde está disponível o conteúdo programático, bem como gêneros de redação e obras literárias obrigatórias.