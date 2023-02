Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Paraná encerrou o ano passado com alta de 4,4% no setor de serviços. O comparativo é dos 12 meses de 2021 com o mesmo período de 2022. Na variação mensal, de novembro para dezembro, o crescimento foi de 0,4%, e no comparativo com o mesmo mês do ano passado, de 4,2%. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada nesta sexta-feira (10).

O setor engloba turismo, transporte, hotelaria, academias, escolas de ensino, beleza, arquitetura, informática, técnicos especializados e telecomunicações (a lista completa está AQUI ).

O turismo (hotéis, passagens aéreas, parques de diversões) encerrou o ano passado com crescimento de 27,8%, fruto de um ano inteiro dentro de um cenário de normalidade, distante da realidade de 2021, ainda no início da vacinação contra a Covid-19. Na passagem de novembro para dezembro, o crescimento do setor alcançou 2,2%, e em relação ao último mês de 2021 o aumento foi de 12,3%, um dos melhores resultados comparativos do País.