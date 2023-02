Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Duas aeronaves foram arrastadas pelo vento, por volta das 12h, no Aeroporto de Cascavel, no Paraná. O Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) informou que as rajadas de vento foram próximas de 55 km/h na região do Aeroporto.

As informações enviadas para o portal Catve são de que as instalações antigas do espaço foram destelhadas por conta da intensidade do vento.

Os aviões arrastados são da Azul e da Gol, que seguiriam para Curitiba e Guarulhos, respectivamente. Os passageiros do avião da Azul, ATR, precisaram desembarcar e aguardar por outra aeronave, pois teve o trem de pouso danificado.

