Teto de supermercado desaba

No dia 22 de março, o teto de um supermercado no litoral do Paraná cedeu e seis caixas d’água caíram. Três funcionárias morreram e 12 pessoas ficaram feridas. O caso ocorreu no mercado Super Rede, no balneário Canoas, em Pontal do Paraná. O espaço foi inaugurado no dia anterior à tragédia, em evento privado para convidados. As caixas d’água, que continham entre 5 mil e 15 mil litros, desabaram na área de panificação no primeiro dia de trabalho dos funcionários.

Segundo o próprio dono da empresa, a inauguração do mercado foi antecipada em 20 dias para garantir a participação do prefeito de Pontal do Paraná, Rudão Gimenes, no evento. O Corpo de Bombeiros informou que o espaço estava sem alvará de liberação e a polícia está fazendo o levantamento das informações com os envolvidos na situação. Os responsáveis pela obra do mercado podem responder por homicídio culposo e crimes de lesão corporal.

Em nota, o mercado expressou solidariedade às famílias das vítimas e a Prefeitura de Pontal do Paraná decretou luto de sete dias por conta do desabamento.