O corpo de um adolescente de 16 anos foi encontrado no Rio das Cinzas, em Bandeirantes, no norte do Paraná, nesta terça-feira (16). Ele estava desaparecido desde o último sábado (13).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima teria ido brincar com amigos nas águas que marcam o encontro entre o Rio das Cinzas e o Rio Laranjinha, no período da tarde, e se afogou. Os amigos conseguiram sair.

Nos primeiros dias de buscas (domingo e segunda), os bombeiros utilizaram a técnica de mergulho, mas não localizaram o jovem. Já nesta terça, encontraram-no ao procurar na superfície do rio com o auxílio de um barco. Ele estava a cerca de dois quilômetros de onde se afogou.

Além disso, o Instituto Médico Legal (IML) de Jacarezinho recolheu o corpo do adolescente e realizará exames