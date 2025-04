Um levantamento da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa) mostra que 85.934 vacinas contra a gripe foram aplicadas no Paraná em apenas uma semana. A Campanha Nacional de Imunização contra a Influenza deste ano foi adiantada no Estado e iniciou na última terça-feira, dia 1º de abril. No Brasil ela começou de maneira oficial nesta segunda-feira (7).

O público-alvo para a vacinação da gripe no Paraná é de 4.931.410 pessoas. A meta estipulada pelo Ministério da Saúde é atingir, pelo menos, 90% de cada um dos grupos prioritários para vacinação de rotina contra influenza, são eles: crianças, gestantes e idosos. Até o momento, o Paraná já recebeu e distribuiu para os 399 municípios, 1.176.000 doses. Ainda esta semana, o Estado deve receber um novo lote com 900 mil vacinas.

No ano passado o Estado atingiu 58,93% de cobertura vacinal dos grupos prioritários e 75,01% de cobertura dos povos indígenas vivendo em suas terras, atingindo o 4º lugar no ranking de estados que mais vacinaram em números absolutos com um total de 3.447.319 doses, atrás do Rio de Janeiro (3.926.506 doses), Minas Gerais (6.422.449 doses) e São Paulo (13.075.736 doses).

Queremos vacinar o maior número possível de pessoas dentro de cada grupo prioritário e evitar que mais paranaenses sejam acometidos pelo vírus da influenza. Contamos com o apoio de todos os municípios em mais uma campanha, para que realizem ações estratégicas em suas regiões, possibilitando mais acesso as vacinas”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

A vacinação contra a gripe iniciou primeiro nas regiões Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Sudeste e no segundo semestre vai acontecer na região Norte. O objetivo é acompanhar a circulação do vírus em cada região.

GRUPOS– A vacinação contra a Influenza deve ser feita em crianças a partir de seis meses até menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), idosos com 60 anos ou mais e gestantes, trabalhadores da saúde, puérperas, professores dos ensinos básico e superior, povos indígenas, pessoas em situação de rua, profissionais das forças de segurança e de salvamento e integrantes das Forças Armadas.

Além desses, também poderão receber a vacina indivíduos com doenças crônicas não transmissíveis ou condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte rodoviário coletivo urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, funcionários do sistema de privação de liberdade e a população privada de liberdade, incluindo adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas entre 12 e 21 anos.

DADOS– Segundo o 2º Informe Epidemiológico de Monitoramento dos Vírus Respiratórios, publicado pela Sesa em março deste ano , o Paraná registrou 50 casos e cinco óbitos de Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG) por Influenza, sendo quatro óbitos por Influenza A (H1N1) e um óbito por Influenza B.