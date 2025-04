O Programa Patrulha Rural Comunitária 4.0, da Polícia Militar do Paraná (PMPR), registrou uma queda de crimes nas regiões rurais do Estado entre 2024 e 2022, começo da ação. Os dados foram mapeados, analisados pela Coordenadoria de Patrulha Rural Comunitária e apresentados nesta segunda-feira (7).

O programa promove operações policiais, visitas comunitárias, cadastros de propriedades, vistorias preventivas, promoção de integração comunitária, orientações diárias, prisões e apreensões. Ele também auxilia na composição e incentivo à criação dos Conselhos Comunitários de Segurança Rural, e integração e ações de engajamento comunitário junto aos sindicatos e sociedades rurais.

Os resultados são positivos nos principais indicadores. O número de homicídios caiu 34,7% na comparação com 2022. Foram 156 casos em 2024, contra 182 em 2023 e 239 em 2022.

Os crimes patrimoniais também estão ocorrendo com menos frequência. Foram 502 casos de roubos em 2022 em ambientes rurais, contra 468 em 2023 e 328 ocorrências em 2024, uma queda de 34,6%. A quantidade de furtos no campo também acompanhou a tendência: foram com 5.904 ocorrências em 2022, 4.861 em 2023 e 3.829 casos registrados em 2024, queda de 35%.

Além disso, as ocorrências de furtos/roubos de insumos agrícolas tiveram uma redução de 68%, com 46 casos neste último ano, em comparação com os 148 registros de 2022. Em 2023 foram 139 ocorrências. Os dados de furtos/roubos de animais de criação, como vacas, porcos e galinhas, apontam uma redução de 57,7%: 1.984 casos em 2022, 1.211 em 2023 e 838 em 2024.

Os furtos e roubos de veículos em ambiente rural registraram queda de 7,8% e 32%, respectivamente, entre 2022 e 2024. Foram 241 casos de furto de veículos em ambiente rural em 2022, 231 em 2023 e 222 em 2024. Já em relação a casos de roubo de veículos, foram 216 casos em 2022, 223 em 2023 e 145 em 2024.

O secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, destacou que o Patrulha Rural Comunitária 4.0 é resultado de uma estratégia integrada de proteção às famílias do campo, e que os resultados estão conectados com a queda dos indicadores também nos ambientes urbanos. “A presença da Polícia Militar nas áreas rurais do Paraná é permanente e qualificada. Estamos falando de um modelo que une tecnologia, prevenção e proximidade com a comunidade, e que tem mostrado resultados concretos na redução da criminalidade”, afirmou.

Na sexta-feira (4), a diretoria da ExpoLondrina homenageou o governador Carlos Massa Ratinho Junior, a Secretaria da Segurança Pública e a Polícia Militar do Paraná pelo trabalho realizado em prol das comunidades ruais .

“Os resultados evidenciam que as ações de proximidade entre Polícia Militar e comunidade surtem efeito na prática. O programa tem avançado no sentido de promover essa integração junto à comunidade, com milhares de propriedades rurais cadastradas pelas equipes. No momento desse cadastro, é feita uma vistoria técnica da propriedade para auxiliar o produtor e evitar que ele seja uma vítima em potencial no campo”, ressaltou o chefe da Coordenadoria de Patrulha Rural Comunitária, capitão Íncare Correa de Jesus.

No braço orientativo do programa, foram instaladas 16.328 placas orientativas nos três anos da operação, sendo 9.839 somente em 2024. Além disso, foram realizadas 21.756 visitas preventivas, sendo 12.231 neste último ano. A PMPR também elaborou uma cartilha junto com a Faep/Senar com orientações aos produtores rurais sobre como aumentar a segurança nas propriedades rurais. Entre os assuntos do documento estão mudanças comportamentais, estruturais, nas edificações, cercados e iluminação dos moradores de áreas mais distantes de centros urbanos.