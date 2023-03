Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Embora o domingo (5) tenha amanhecido nublado, um morador da Região Metropolitana de Curitiba (RMC) foi dormir feliz na noite de sábado (4). Isso porque uma aposta simples de Campo Largo levou a quina da Mega-Sena.

Tudo bem que o prêmio não rendeu os pouco mais de R$ 33 milhões que quem acertou os seis números levou. Mas com R$ 61.594,54 muita gente já conseguiria colocar as contas em dia, não? Esse foi o prêmio que o morador de Campo Largo levou.

A aposta foi feita na Lotérica Ferraria, que fica na Rua Mato Grosso, no bairro Ferraria. Além do morador da RMC, outros dois paranaenses também acertaram a quina nas cidades de Mandaguari e Toledo. Todas as apostas foram simples e uma delas foi feita pela internet.

Recentemente, um morador de Paranaguá, no litoral do Paraná, acertou sozinho as seis dezenas da Mega-Sena e levou para a casa R$ 36 milhões.

Prêmio de 33 milhões

Neste sábado, a Mega-Sena sorteou R$ 33.139.056,49. O ganhador é morador de Vila Velha, no Espírito Santo. Segundo a Caixa, a aposta também foi simples e feita por canais eletrônicos.

O próximo sorteio da Mega-Sena vai ser na quarta-feira (8), quando se celebra o Dia Internacional da Mulher. Será que uma sortuda leva o prêmio? Dessa vez, o valor será de R$ 3 milhões.

Para jogar, o apostador deve marcar de 6 a 20 números do volante. A aposta simples custa R$ 4,50 e pode ser feita também pela internet.