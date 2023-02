Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A morte do médico Rafael Disotuar Sabourin em um acidente de moto, neste sábado (4), comoveu moradores da cidade de Contenda. O profissional era cubano e atuava na Unidade Básica de Saúde Catanduvas do Sul, no município da Região Metropolitana de Curitiba.

De acordo com a Rádio Plug de Araucária, Sabourin se envolveu em um acidente de moto na Avenida Pedro Eusébio Lemos, mais conhecida como Estrada do Tietê, na localidade de Palmital, área rural de Araucária.

A prefeitura de Contenda publicou uma nota de pesar.

Pedimos a Deus que conforte o coração dos familiares e amigos neste momento de dor. Que a luz e o amor divino pairem sobre a alma de quem sofre essa imensurável perda, os console e lhes dê serenidade para atravessar este momento. Lamentamos a perda e nos solidarizamos com toda família e amigos neste momento”, diz a nota.

Nas redes sociais, são várias as manifestações de luto pela morte do médico.

“Um excelente profissional, que se diferenciava pela sua humildade e dedicação. Vai fazer muita falta para seus pacientes”, escreveu um paciente.

Amigos também estavam inconformados com o que aconteceu.