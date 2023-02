Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um cão da Polícia Militar (PM) desapareceu depois de pular de um viatura, na madrugada deste domingo (5), em Toledo, no oeste do Paraná. Ollie deixou o cargo de estagiário há pouco tempo e atua no Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron), unidade de combate a crimes na tríplice fronteira e no Lago de Itaipu.

De acordo com o batalhão, Ollie está em treinamento e pulou da viatura na região do distrito de Xaxim. No sábado (4), o cão participou de uma apreensão de 100 pacotes de cigarros contrabandeados que estavam escondidos em um ônibus de turismo, em Cascavel, na mesma região onde ele desapareceu.

Foto: Reprodução/Facebook/BPFron

Segundo o BPFron, Ollie foi efetivado no último dia 10 junto de seu parceiro canino, o Ethan. “A efetivação dos cães Ethan e Ollie ocorre após ambos passarem por diversos exames médicos e treinamento específico de acordo com as necessidades de emprego desses cães na unidade e agora estão aptos a integrarem de forma definitiva o quadro de cães policiais do BPFRON”, informou o batalhão por meio das redes sociais.

A dupla, que tem menos de 2 anos de idade, já foi responsável por dezenas de apreensões e prisões. O Ethan, porém, é o cão que mais gosta de brincar, segundo o 1.º tenente Luiz Eduardo Beiger da Luz.

“Filhotes e cães dessa raça, Pastor Belga Mallinois, que estão nessa fase de um a dois anos, são geralmente brincalhões e gostam muito de brincar. Isso obviamente também pode variar de acordo com a personalidade do cão. O Ollie, nesse sentido, é um pouco mais tranquilo. O Ethan não deixa ninguém parado, quer brincar o tempo todo”.

Informações sobre o paradeiro do animal podem ser repassadas ao batalhão por meio do WhatsApp (44) 99985-2726