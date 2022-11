Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Paraná não tem mais nenhum bloqueio em rodovias estaduais ou federais pela primeira vez desde o último domingo (31), quando manifestantes começaram a invadir as estradas insatisfeitos com o resultado das eleições.

Nas rodovias estaduais, a Polícia Militar do Paraná (PMPR) informou que todos os bloqueios parciais e totais foram encerrados no final da tarde desta quinta-feira (3). Ao todo, foram liberados 82 trechos das rodovias estaduais, não havendo mais manifestantes e obstrução nas vias.

Foram realizadas também 37 atuações do Corpo de Bombeiros para apagar focos de incêndio e remoção de objetos, desde o dia 31 de outubro.

A Defesa Civil também atuou na retirada de obstáculos que obstruíam as vias e limpeza de 11 locais de bloqueio.

Foram empregados 4,5 mil policiais militares e 1.550 viaturas da PM. Pelo Corpo de Bombeiros, foram empregadas 333 viaturas e 682 militares.

Foram confeccionados 216 boletins de ocorrência das manifestações e de lideranças. Também foram identificadas 38 lideranças. Duas pessoas foram encaminhadas para assinatura de termo circunstanciado por flagrante de obstrução de via e uma pessoa foi presa pelo descumprimento da ordem policial.

A PMPR realizou, até o momento, seis escoltas de caminhões, sendo duas de alimentos perecíveis e quatro de combustíveis.

A Polícia Militar do Paraná emitiu 66 autuações de trânsito de veículos, sendo que 15 foram autuados por resultarem no bloqueio de rodovias.

Rodovias federais

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), desde o início das manifestações, foram realizadas 107 ações de desobstruções nas rodovias federais no estado do Paraná. Foram aplicadas 410 multas aos manifestantes, com valor superior a R$ 1,2 milhão.

Nesse mesmo período, folgas e férias de servidores foram suspensas para reforçar o efetivo policial nas ações de liberação das rodovias.

Ainda, com base na liminar solicitada pela PRF no estado, mais de 60 manifestantes e lideranças foram qualificados e responderão à Justiça Federal com penas de multas diárias de 10 mil reais, além de outras sanções penais cabíveis.