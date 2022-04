Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Profissionais de Enfermagem dos hospitais das universidades estaduais de Londrina (UEL), do Oeste do Paraná (Unioeste) e de Ponta Grossa (UEPG) foram indicados ao Prêmio Protagonista 2021, do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná (Coren-PR). A premiação é uma homenagem aos profissionais que se destacaram na área, principalmente durante o período de combate à pandemia.

As indicadas do HU da UEL são as enfermeiras Joseane de Oliveira Vieira; Margarete de Araujo Andrade; a técnica em enfermagem Vilma Fátima dos Reis e a superintendente do hospital, Vivian Biazon El Reda Feijó. As profissionais atuaram ativamente na assistência, atenção primária, acolhimento, consultas médicas, exames e vacinação de pacientes acometidos pela Covid-19.

No hospital da UEPG, a indicada é a enfermeira Terezinha Pelinski da Silveira. Ela atua instituição desde 2009, quando foi criado o então Hospital Regional dos Campos Gerais. Durante a pandemia, assumiu a coordenação da Clínica Covid, onde participou da implantação dos leitos exclusivos para a doença.

No Hospital Universitário do Oeste do Paraná, pertencente à Unioeste, os indicados são o enfermeiro Joabe Candido Ferreira, primeiro coordenador de enfermagem da unidade Covid-19, e a auxiliar de enfermagem, Silmara Mariano, primeira servidora a se voluntariar para atuar na unidade voltada ao combate da doença.

O evento para a premiação dos profissionais destaque será realizado pelo Coren-PR, no dia 12 de maio. A votação é aberta ao público e a honraria será concedida aos 60 enfermeiros mais votados. A votação pode ser realizada AQUI .

HOSPITAIS – Os hospitais vinculados às universidades estaduais do Paraná são referência para o SUS (Sistema Único de Saúde) em diversas especialidades, além de terem reforçado as ações de combate à pandemia, disponibilizando centenas de leitos exclusivos para pacientes acometidos pela Covid-19. São também referência na região onde as suas respectivas universidades atuam.