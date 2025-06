O Paraná registrou na manhã desta quinta-feira (12), o dia mais frio do ano com a marca de -3,4°C, em General Carneiro, na região sul do estado. Os dados divulgados pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) apontam que em São Mateus do Sul, os termômetros também registraram temperaturas negativas no amanhecer, com -0,8°C.

As cidades da Lapa e União da Vitória também bateram recorde de frio nesta quinta (12). Em União, os termômetros bateram 1,0°C, já na Lapa, a menor temperatura foi 2,6°C. Confira a lista das cidades mais frias no Paraná neste amanhecer:

-3,4°C | General Carneiro

-0,8°C | São Mateus do Sul

1,0°C | União da Vitória

1,8°C | Palmas

2,6°C | Lapa

2,7°C | Francisco Beltrão

3,6°C | Pinhão

3,6°C | Telêmaco Borba

4,0°C | Irati

Curitiba registra 5,6°C

Em Curitiba, o Simepar registrou 5,6°C na manhã desta quinta-feira (12). Apesar da baixa temperatura, este não foi o recorde do ano na capital, que já bateu 4,1°C no final de maio.