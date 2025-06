A Polícia Militar do Paraná (PMPR) atendeu a uma ocorrência de suposto rapto de criança que, após diligências, revelou-se um desentendimento familiar. O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (11), com diligências iniciadas no bairro Barreirinha, em Curitiba, e finalizadas em Colombo, na Região Metropolitana.

Equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) da PMPR foram acionadas com a informação de que um suspeito havia invadido um escritório de advocacia, agredido pessoas e raptado uma criança recém-nascida. Diante da gravidade da denúncia, os policiais iniciaram imediatamente as diligências para localizar o suposto rapto, contando com apoio do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA).

Por meio do monitoramento por câmeras da cidade e da expertise dos policiais, o indivíduo foi localizado em via pública e abordado. Durante a conversa com o suspeito, foi esclarecido que se tratava do pai da criança, que possuía a guarda compartilhada da menor, contrariando a denúncia inicial.

O tenente Lucas Carneiro, do BOPE, explicou que, inicialmente, a equipe não tinha conhecimento da realidade dos fatos e da guarda da criança pelo pai, o que motivou a agilidade na resposta. “Não tínhamos conhecimento e devido à gravidade do fato, considerando não é algo que acontece rotineiramente no Paraná, agimos para uma resposta imediata”, afirmou.

A ocorrência foi apresentada na delegacia da Polícia Civil do Paraná (PCPR) para as medidas necessárias. O Conselho Tutelar foi acionado para dar ciência da situação e a criança devolvida ao pai.

SEQUESTRO REAL – No começo da semana, a PMPR participou de uma operação real de cárcere privado que envolveu uma mãe e sua filha de apenas três anos em uma residência em Pinhais, também na Região Metropolitana de Curitiba. A corporação foi acionada pela população, que relatou que um homem estaria ameaçando incendiar a casa da ex-companheira. Ao chegar ao local, as equipes encontraram a residência trancada e a mulher e a filha sob ameaça. Depois de mais de 10 horas de negociação, ele se entregou.