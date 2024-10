A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) fez nesta quinta-feira (24) um treinamento para profissionais que atendem urgência e emergência no Paraná, com simulação de acidente com múltiplas vítimas em Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí. O evento faz parte do gerenciamento e qualificação de atendimento de Incidentes com Múltiplas Vítimas (IMUV) idealizado pela secretaria.

O objetivo do treinamento é qualificar e unificar os protocolos de atendimentos a acidentes com múltiplas vítimas, incluindo desde a comunicação entre as entidades até a gestão do atendimento no local do acidente, por meio das Centrais de Regulação Médica de Urgência e também da Regulação de Leitos.

“Esse é o segundo treinamento com IMUV em um ano, consolidando essa parceria entre as entidades de salvamento, garantindo que os atendimentos sejam cada vez mais qualificados e eficazes para salvaguardar a vida dos paranaenses”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, César Neves.

O curso reuniu 440 profissionais que atuam no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) – terrestre e aeromédico, Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, Defesa Civil, Companhias de Trânsito, Polícia Científica do Paraná, Instituto Médico Legal (IML), Exército, serviços de saúde e ambulâncias privadas, entre outros técnicos da Região.

“Treinamentos periódicos são essenciais para a preparação da Rede para a pronta resposta em caso de acidente de maior vulto, e envolvem tanto a área de saúde – pré-hospitalar, quanto o Samu, Siate, concessionárias de rodovia, hospitais de referência, e as forças de segurança podendo incluir eventualmente as brigadas de emergência de empresas ou similares”, disse o diretor de Planejamento da Atenção Especializada da Sesa e gestor da Unidade Aérea Pública (UAP), da secretaria, Vinícius Filipak.

Pela manhã o treinamento foi voltado para a parte teórica, com os protocolos de atendimentos. Já no período da tarde, os profissionais atuaram na prática, com situações que simulam casos reais. Neste simulado foram utilizadas 40 pessoas como vítimas, em um acidente de colisão entre um ônibus com 23 passageiros e um micro-ônibus com 17 passageiros.

A escolha de Jandaia do Sul se deu devido ao trágico acidente envolvendo um trem de cargas e um ônibus com estudantes da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) ocorrido há cerca de um ano e meio na cidade. O Comitê de Urgência e Emergência da 16ª Regional de Saúde de Apucarana, juntamente com a Rede de Urgência da Macrorregião Norte criou um grupo técnico para discussão e projeto de uma Capacitação em Gestão de Incidentes com Múltiplas Vítimas, visando os princípios do Sistema de Comando de Incidentes (SCI).

“Este projeto foi aprovado e certificado pela Escola de Saúde Pública do Paraná, com o objetivo de capacitar todas as agências envolvidas no atendimento pré-hospitalar, bem como os serviços pertencentes aos pontos de Atenção da Rede de Urgência do Estado”, disse o gestor de Segurança Operacional da UAP, Marcos Laurentino da Silva.