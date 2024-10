As rodovias concedidas que cortam os Campos Gerais e o Norte Pioneiro paranaense terão suas obras concluídas até dezembro deste ano, três meses antes do previsto no Contrato de Concessão. O anúncio é da EPR Litoral Pioneiro, que administra trechos de estradas na região. Para isso, a concessionária está intensificando os trabalhos com diversas equipes atuando em pontos distintos da BR-153 e das PRs 092 e 151.

Nestes locais, a empresa realiza a execução de trabalhos de substituição de pavimento, além da recomposição da pintura de faixas, placas e da drenagem. Paralelamente, realiza rotineiramente serviços de conservação.

Esses serviços fazem parte da segunda etapa dos trabalhos iniciais de restabelecimento da infraestrutura existente nas estradas, que devem ser entregues até fevereiro de 2025. Contudo, a concessionária prevê a conclusão de todas estas frentes de melhorias até o início de dezembro deste ano.

Na BR-369, entre Jacarezinho e Cornélio Procópio, os serviços já foram finalizados, e na BR-153, entre Jacarezinho e Santo Antônio da Platina, cerca de 70% das obras foram concluídas. Além disso, nas PRs 151 e 092 – esta última nunca havia sido concedida – metade dos trechos foi recuperada. As obras são realizadas conforme a necessidade de cada um dos pontos.

“Após a execução de reparos emergenciais, passamos por uma etapa de correções mais específicas no pavimento, iniciadas em junho, que contempla obras mais profundas e de recomposição da sinalização vertical e horizontal”, explica o diretor-presidente da EPR Litoral Pioneiro, Marcos Moreira. “Priorizamos a entrega das obras antes do fim deste ano para garantir que os usuários encontrem as rodovias em boas condições durante o período das festas de fim de ano e das férias de verão”, complementa.

Durante os trabalhos, alguns trechos seguem com o sistema “Pare e Siga” no fluxo de veículos. Essa medida é essencial para o andamento das obras e demanda compreensão dos usuários, que podem encontrar lentidão, especialmente nos horários de pico. A partir do mês de fevereiro até junho do próximo ano, será iniciada uma fase com intervenções mais robustas, preparando as rodovias para receber as grandes obras previstas em contrato.

Os usuários ainda encontram obras e desvios no trânsito em dois pontos: no km 187 da PR-151, em Sengés, e no km 288 da PR-092, em Siqueira Campos. Nesses locais, está em andamento a construção das praças de pedágio, que começarão a operar em 2025. O fluxo de veículos está sendo desviado pelos acessos das duas rodovias. As estruturas serão novas e já adaptadas para disponibilizar pistas automáticas de cobrança da tarifa. Até o início do ano, o processo de contratação de colaboradores será anunciado pela concessionária, o que trará oportunidades para quem busca uma vaga de emprego na região.

Atendimento 24 horas

A EPR ressalta ainda que todos os usuários que utilizam as rodovias por ela administradas têm à disposição uma estrutura completa de atendimento operacional, com ambulâncias, guinchos para veículos leves e pesados, caminhões-pipa, caminhões de resgate de animais e veículos de inspeção.

“Temos trechos da PR-092 que nunca foram concessionados e agora recebem todo esse apoio. Por isso, a orientação é que os motoristas gravem o telefone 0800 277 0153 em seus celulares para que, quando precisarem de auxílio, acionem a empresa a qualquer hora do dia ou da noite”, orienta Marcos Moreira.