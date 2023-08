Escutar esta notícia Escutar esta notícia

As Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados começam a semana com a oferta de 15.689 vagas de emprego com carteira assinada no Estado. A maior parte é para auxiliar de linha de produção, com 3.585 oportunidades. Na sequência, aparecem as funções de operador de telemarketing ativo, com 570 vagas, abatedor de porcos, com 315, e abatedor de aves, com 298.

A Região Metropolitana de Curitiba concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis (4.835). São ofertadas 570 vagas para operador de telemarketing ativo, 387 para auxiliar de linha de produção, 277 para operador de telemarketing ativo e receptivo e 231 para atendente de lanchonete.

