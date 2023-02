Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Parte do Paraná e de Santa Catarina estão tem alerta laranja de perigo para chuvas intensas entre esta segunda-feira (20) e a terça-feira (21). Há riscos de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos, de descargas elétricas e deslizamentos. Os ventos podem chegar a 100km/h.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de chuva entre 30 a 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h. No Paraná, o alerta é para as regiões Norte Pioneiro, Metropolitana de Curitiba, Sudeste, Centro Oriental e Norte Central. Veja no mapa:

(Foto: Inmet)

O Inmet ainda emitiu algumas recomendações para evitar maiores desastres, veja: