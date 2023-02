Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um Carnaval, no mínimo, atípico. É assim que podemos definir o clima dos últimos dias, principalmente do último final de semana. Segundo o Simepar, o frio e a chuva são culpas de uma frente fria que avançou pelo Sul do Brasil. A boa notícia é que até o próximo final de semana o calor deve voltar.

Segundo Reinaldo Kneip, meteorologista do Simepar, o frio registrado no final de semana provocou quebra de recordes de temperatura em vários municípios no Oeste e Sudoeste.

Francisco Beltrão fez 9.9°C, Cascavel fez 9.6°C e Palmas que fez 7.7°C. Foz do Iguaçu teve 10°C e foi a menor temperatura registrada para o histórico do Simepar que começou entre 1996 e 1997”. contou Reinaldo Kneip, meteorologista do Simepar

No Leste paranense, que abrange Curitiba, a Região Metropolitana e o litoral, não houve quebras de recordes de temperaturas mínimas, mas o destaque foram os dias de céu encoberto e chuvas contínuas.

Tivemos dias mais típicos de outono ou inverno, que é a presença de nuvens baixas, chuvas fracas contínuas e o vento soprando do oceano para o continente. Foi isso que aconteceu na RMC, por isso tivemos temperaturas bem baixas, a média no fds ficou em 18.5°C a temperatura máxima média, enquanto se formos olhar o histórico de fevereiro é de 27°C”. detalhou Reinaldo Kneip, meteorologista do Simepar

Previsão do tempo

Nesta terça-feira (21), o tempo continua instável em todo o Paraná. Segundo o Simepar, novamente as áreas de instabilidade atuam em qualquer momento do dia, com volume de chuva que pode ser expressivo em alguns setores. Não se descarta, inclusive, ocorrência de tempestade pontual.

Nos próximos dias, as temperaturas não se elevam muito. Entre quarta-feira (22), quinta-feira (23) e sexta-feira (24), áreas de instabilidade se intensificam principalmente a partir do período da tarde, em função das temperaturas mais elevadas (situação que é característica de verão). Ainda assim, o risco de tempestades pontuais continua alto.

Deve esquentar

O tempo deve continuar instável e mais frio pelo menos até o próximo final de semana. Segundo o meteorologista, vem boa notícia por aí.

“A boa notícia é que esse frio vai começar a perder força nos próximos dias e até o final de semana a gente vai começar a ter o regime de Verão, o Sol começa a aparecer entre nuvens e chove nos períodos da tarde, a tendência é que essa onda de frio se afaste até o final de semana”. disse Reinaldo Kneip, meteorologista do Simepar

Embora ainda com previsão de chuva, para sábado (25) e domingo (26) é esperado que os termômetros se elevem, com temperaturas na casa dos 26°C em Curitiba. Já no litoral, fica mais quente, chegando aos 29°C no próximo final de semana.

