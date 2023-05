Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Está pensando em prestar concurso? Dos processos seletivos com inscrições abertas no Paraná, os oito que oferecem os maiores salários têm remuneração entre R$ 8 mil e R$ 23 mil.

Entre as oportunidades, há vagas para professor da Universidade Federal do Paraná (UFPR) em diversas especialidades, como Geometria e Topologia, Endocrinologia e Obstetrícia e Reprodução Humana. A remuneração pode chegar a R$ 9.616,18, além do auxílio-alimentação. As inscrições vão até o dia 30 de junho e podem ser feitas neste link.

A prefeitura de Morretes, no litoral do Paraná, está com inscrições abertas para concurso público de nível médio, técnico e superior. O objetivo é preencher 34 vagas em cargos como Assistente Administrativo, Agente Social, Assistente Social, entre outros. O salário máximo é de R$ 8 mil. O prazo para a inscrição é 30 de junho. Clique aqui para fazer a inscrição.

O portal GMC Online preparou um ranking destes concursos. Os maiores salários são oferecidos pela prefeitura de Matelândia. São 34 vagas, com remuneração que chega a R$ 23.073,83.

