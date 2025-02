Durante a tempestade desta quarta-feira (5), moradores de Paranavaí, Nororeste do Paraná, flagraram a queda de um raio próximo a um outdoor no cruzamento do Jardim São Jorge. Segundo informações do Portal da Cidade Paranavaí, o raio não deixou estragos.

Entretanto, a chuva causou mais de 20 pontos de alagamento pela cidade. O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) registrou um volume de 43,8 mm de água após às 15h, mas a Prefeitura de Paranavaí afirma que algumas medições independentes apontam marcas superiores à 70 mm em alguns bairros.

A água causou transtornos ao trânsito, sendo as avenidas Rio Grande do Norte, Tancredo Neves e Paraná as mais afetadas pelo temporal, mas outros pontos da cidade como as ruas Albino Silva e Neusa Cascão Borba, também ficaram intransitáveis.

