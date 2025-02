A dengue é uma doença febril aguda que pode ser transmitida pelo vírus DENV, através da picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti, por via vertical, de mãe para filho durante o período da gestação, e, em casos raros, por transfusões de sangue.

Com o aumento dos casos em diversas regiões, a prevenção se torna essencial para conter a propagação da doença. Algumas atitudes diárias podem fazer a diferença na eliminação dos criadouros do mosquito.

Medidas para a prevenção da dengue

1.Evitar o acúmulo de água parada

Recipientes que possam acumular água, como vasos de planta, pneus e garrafas devem ser esvaziadas e higienizados, ou mantidos sempre fechados.

2. Manter calhas e ralos limpos

Algumas folhas e sujeiras podem obstruir o fluxo da água e criar ambientes ideais para a proliferação do mosquito.

3. Colocar areia nos pratos de vasos de plantas

Não deixe água parada em pratos e vasos de plantas. Preencher os pratinhos com areia fina até a borda.

5. Manter caixas d’agua e reservatórios fechados

É importante certificar de que os reservatórios estão devidamente cobertos, para impedir o acesso do mosquito.

6. Utilize telas em portas e janelas

As telas funcionam como uma barreira física que ajuda a evitar a entrada do mosquito dentro das residências.

Além disso, existem algumas outras soluções naturais que podem ajudar a afastar o mosquito, como o óleo de citronela e vasilhas de água com sal ou açúcar.

Sintomas de dengue

Mesmo com a prevenção, é importante saber quais são os principais sintomas da dengue para procurar a unidade de saúde mais próxima:

Febre alta;

Dores musculares intensas;

Dor ao movimentar os olhos;

Mal estar;

Falta de apetite;

Dor de cabeça;

Manchas vermelhas no corpo.

Sintomas de dengue hemorrágica

Em alguns pacientes, o caso de dengue pode agravar e se tornar hemorrágica. É importante buscar o auxílio médico e ficar atento aos sinais.

Forte dor abdominal que pode ser um sinal de hemorragia interna;

desmaios;

Vômitos com sangue;

Manchas roxas na pele, que podem significar um sangramento sob a pele;

Fraqueza;

Pressão arterial baixa;

Palidez.

Orientações

Em casos de suspeita de dengue, é fundamental procurar por profissionais da saúde o mais rápido possível. Segundo o Governo do Paraná, caso queira denunciar possíveis focos de dengue, entre em contato com a Secretaria da Saúde do seu município.

*Com supervisão de Erick Mota