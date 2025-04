Nesta terça-feira (29), o governador do Paraná, Ratinho Jr., participou da 2ª edição do Encontro de Municípios Paranaense (Emupar). O evento que reuniu diversas lideranças políticas do estado aconteceu na Universidade Positivo, em Curitiba.

Durante o evento, o governador comentou sua participação na assinatura dos contratos dos Lotes 3 e 6 de concessão do novo pedágio do Paraná. A assinatura deveria ter acontecido ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva às 15h da última segunda-feira (28), em Brasília. Entretanto, o presidente faltou o compromisso para gravar comerciais para o Dia do Trabalhador.

De acordo com Ratinho Jr., as diferenças ideológicas e partidárias entre ele e Lula não afetou a discussão sobre os pedágios.

“O fato de eu pensar diferente do governo federal em algumas causas não quer dizer que a gente não tem que fazer projeto em conjunto. Muito pelo contrário, é nossa obrigação”, afirmou. “Nós somos pagos pra isso pela população de resolver o problema”.

Além disso, o governador do Paraná falou sobre os novos lotes de concessões rodoviárias. Conforme o político, este é o maior pacote da América Latina, com 3.300 km de rodovias com investimento de R$ 36 bilhões.

“O Paraná vai ter a melhor malha rodoviária do Brasil junto com São Paulo, que hoje tem a melhor malha rodoviária do país”, declarou o governador.

Por fim, Ratinho Jr., afirmou que as obras de infraestrutura que está realizando no governo estadual não são para buscar reconhecimento nacional. Ele afirma que seu objetivo atual, que iniciou em 2019, é “transformar o Paraná na central logística da América do Sul”.