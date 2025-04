Durante o feriado prolongado do Dia do Trabalhador, o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) vai intensificar o policiamento nas rodovias estaduais do Paraná. A operação começa às 12h desta quarta-feira (30) e segue até as 8h da próxima segunda-feira (5), com o objetivo de aumentar a segurança viária e garantir a fluidez do tráfego.

Principais focos da fiscalização rodoviária

A ação contará com: