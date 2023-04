Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A cidade de Paranaguá está de volta à rota dos navios luxuosos. Uma semana após a MSC Cruzeiros anunciar a inclusão do município paranaense na rota do navio MSC Lirica – que percorre o sul brasileiro, a Argentina e o Uruguai – nesta segunda-feira (3) atraca no Porto de Paranaguá o Silver Wind, da operadora Silversea Cruises.

O navio traz ao litoral paranaense um grupo de 224 turistas, sendo a maioria americanos, britânicos, belgas e alemães. Os passageiros serão distribuídos em três grupos de passeios agendados.

O primeiro grupo seguirá até Curitiba para descer a Serra do Mar de trem, o segundo irá desbravar Morretes em veículos 4×4 e o terceiro conhecerá a história de Paranaguá em um passeio pelas ruas históricas e pelos principais pontos turísticos.

O navio deve atracar por volta das 5h20.