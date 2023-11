A cidade de Paranaguá, no litoral paranaense, se prepara para uma temporada inédita de cruzeiros com turistas. Entre dezembro e março, o Porto de Paranaguá estará na rota de 16 cruzeiros de luxo que devem percorrer a América do Sul. A previsão é que os navios MSC Lirica e MSC Musica levem 40 mil turistas à região, injetando mais de R$ 20 milhões na economia local.

Serão 16 paradas de dois navios no Porto de Paranaguá entre 1º de dezembro de 2023 e 8 de março de 2024. Em todas elas, turistas poderão começar a viagem na cidade e seguir para Itajaí, em Santa Catarina, Punta de Leste, no Uruguai, e Buenos Aires, Argentina.

Em outras temporadas, os navios de cruzeiro que passaram por Paranaguá não ofereciam a possibilidade para embarque ou desembarque. A novidade dá conforto aos paranaenses interessados nas viagens e atrai turistas para o Litoral do Estado.