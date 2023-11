A Polícia Militar recuperou em Santo Antônio da Platina/PR, na noite de ontem (15), um veículo Toyota Hilux SW4, de cor preta, que havia sido furtado em data anterior.

A recuperação do veículo aconteceu por volta das 21h50. A PM recebeu informações que davam conta de que o veículo havia passado pelo município de Jacarezinho/PR e estaria transitando em Santo Antônio da Platina/PR.

Equipes da Rotam e Operações com Cães reforçaram o patrulhamento para localizar o veículo. Enquanto transitavam nas proximidades do trevo de acesso ao Auto Posto Rodoluz, os policiais avistaram um veículo com as mesmas características da caminhonete furtada.

Os policiais realizaram a abordagem e verificaram que os sinais de identificação do veículo estavam inconsistentes e que as numerações de chassi, vidros e placas eram de outro veículo. Em busca minuciosa foi possível constatar que se tratava do veículo com alerta de furto, através da numeração do motor e dos cintos.

Os dois ocupantes do veículo foram detidos e conduzidos até a Delegacia de Polícia pelo crime de receptação. O veículo também foi encaminhado para a Delegacia para as devidas providências e posterior restituição ao proprietário.