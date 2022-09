Somente no dia 15 de setembro, todas as atrações oferecidas pelo Parque estarão com valor único de R$ 19,90

No dia 15 de setembro, próxima quinta-feira, a cidade de Ponta Grossa/PR, conhecida como a Princesa dos Campos Gerais, completa 199 anos. Para celebrar essa data que marca o calendário do município, o Parque Vila Velha realiza uma promoção superespecial.

As atividades de cicloturismo, arvorismo e tirolesa serão vendidas por R$ 19,90 cada, mas atenção, os valores são válidos somente para compras online, realizadas até as 15h30 do dia 14 de setembro, quarta-feira. Os ingressos serão válidos somente para o dia 15 de setembro.

“O Parque Estadual de Vila Velha é um patrimônio da cidade, e essa foi a forma que encontramos de comemorar o aniversário de Ponta Grossa de uma maneira diferente. Assim, convidamos o público que ainda não conhece o Parque, ou que já é frequentador, e que deseja realizar as atividades que oferecemos, por um valor promocional. Uma ótima oportunidade de celebrar o aniversário de Ponta Grossa e estreitar o contato com a natureza realizando atividades radicais”, diz o Gestor do Parque, Leandro Ribas.

A aquisição dos ingressos deve ser feita antecipadamente via site mediante a compra do bilhete de acesso ao Parque mais a atividade desejada pelo valor promocional de R$ 19,90.

“Além das atrações naturais do Parque, conhecidas pela maioria dos pontagrossenses, temos as novidades que foram implantadas pela nova administração. Por isso, nosso convite para que os cidadãos aproveitem o feriado municipal para se aventurarem em nossas atrações. Que tal sobrevoar a Furna dos Lambaris na Tirolesa mais bonita do Brasil? Exclusivamente no dia 15, comprando antecipadamente, essa experiência poderá ser realizada com praticamente 70% de desconto. Oferecemos inúmeras opções para um passeio em família e com amigos. Reunimos belezas naturais, atividades de aventura e deliciosas opções gastronômicas em um só local para que as pessoas passem um dia incrível”, completa Ribas.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site: tickets.parquevilavelha.com.br